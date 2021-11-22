Tüm fiyatlar tavsiye edilen satış fiyatıdır.
|
|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Tutarı
|1
|₺3.290,00
|₺3.290,00
|2
|₺1.645,00
|₺3.290,00
|3
|₺1.096,67
|₺3.290,00
|4
|₺822,50
|₺3.290,00
|5
|₺658,00
|₺3.290,00
|6
|₺548,33
|₺3.290,00
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|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Tutarı
|1
|₺3.290,00
|₺3.290,00
|2
|₺1.645,00
|₺3.290,00
|3
|₺1.096,67
|₺3.290,00
|4
|₺822,50
|₺3.290,00
|5
|₺658,00
|₺3.290,00
|6
|₺548,33
|₺3.290,00
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|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Tutarı
|1
|₺3.290,00
|₺3.290,00
|2
|₺1.645,00
|₺3.290,00
|3
|₺1.096,67
|₺3.290,00
|4
|₺822,50
|₺3.290,00
|5
|₺658,00
|₺3.290,00
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|
|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Tutarı
|1
|₺3.290,00
|₺3.290,00
|2
|₺1.645,00
|₺3.290,00
|3
|₺1.096,67
|₺3.290,00
|4
|₺822,50
|₺3.290,00
|5
|₺658,00
|₺3.290,00
|6
|₺548,33
|₺3.290,00
|7
|₺470,00
|₺3.290,00
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|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Tutarı
|1
|₺3.290,00
|₺3.290,00
|2
|₺1.645,00
|₺3.290,00
|3
|₺1.096,67
|₺3.290,00
|4
|₺822,50
|₺3.290,00
|5
|₺658,00
|₺3.290,00
|6
|₺548,33
|₺3.290,00
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|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Tutarı
|1
|₺3.290,00
|₺3.290,00
|2
|₺1.645,00
|₺3.290,00
|3
|₺1.096,67
|₺3.290,00
|4
|₺822,50
|₺3.290,00
|5
|₺658,00
|₺3.290,00
|6
|₺548,33
|₺3.290,00
|7
|₺470,00
|₺3.290,00
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|
|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Tutarı
|1
|₺3.290,00
|₺3.290,00
|2
|₺1.645,00
|₺3.290,00
|3
|₺1.096,67
|₺3.290,00
|4
|₺822,50
|₺3.290,00
|5
|₺658,00
|₺3.290,00
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|Taksit
|Taksit Tutarı
|Toplam Tutarı
|1
|₺3.290,00
|₺3.290,00
|2
|₺1.645,00
|₺3.290,00
|3
|₺1.096,67
|₺3.290,00
|4
|₺822,50
|₺3.290,00
|5
|₺658,00
|₺3.290,00
|6
|₺548,33
|₺3.290,00
|7
|₺470,00
|₺3.290,00
|8
|₺411,25
|₺3.290,00
|9
|₺365,56
|₺3.290,00
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Covid-19 süreci nedeni ile teslimat sürelerimiz 60 günü bulmaktadır.
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